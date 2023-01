Nuits de la lecture à Villefranche de Rouergue Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 18 janvier 2023, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue .

Nuits de la lecture à Villefranche de Rouergue

Rue du Sénéchal

Médiathèque Musée Urbain Cabrol – Maison de l’Occitan Villefranche-de-Rouergue Aveyron Musée Urbain Cabrol – Maison de l’Occitan Médiathèque Villefranche-de-Rouergue

2023-01-18 – 2023-01-18

Musée Urbain Cabrol – Maison de l’Occitan Médiathèque

Villefranche-de-Rouergue

Aveyron

Rue du Sénéchal Aveyron Villefranche-de-Rouergue

EUR Le programme 2023 des Nuits de la lecture à Villefranche-de-Rouergue

18 janvier

• 15:00 – Lectures pour les enfants (dès 5 ans) par les lycéens des Ets F. Marty et Beauregard > à la médiathèque

21 janvier

• 10:00 – Rencontre avec les auteurs Nil Hoppenot et Marie Couderc, pour “Deux pas vers l’autre” avec La Folle Avoine > aux Fleurines

• 15:30 – Lectures pour les enfants (3-6 ans), par les lecteurs de Lire & faire lire et les bibliothécaires > au musée Urbain Cabrol

• 16:30 – Contes tout public (dès 7 ans) de Jérôme Vialaret > au musée Urbain Cabrol

• 17:30 – Lectures tout public par les collégiens de Francis Carco, avec Livre-Franche > au musée Urbain Cabrol

• 18:30 – Lectures tout public par l’IEO, Paroles Vives, et l’USP suivies du verre de l’amitié > à la maison de l’Occitan

Entrées libres et gratuites.

Coordination :

Médiathèque municipale

05 65 45 59 45

mediatheque@villefranchederouergue.fr

https://villefranchederouergue.bibenligne.fr/node/content/nid/338985

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour fédérer acteurs du livre et lecteurs et célébrer le plaisir de lire, ces Nuits de la lecture 2023s’articule autour du thème de la peur, avec une programmation plus surprenante et insolite que jamais!

OT Villefranche-Najac

Rue du SénéchalMusée Urbain Cabrol – Maison de l’Occitan Médiathèque Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

dernière mise à jour : 2022-12-24 par