Nuits de la lecture à Martigues Martigues, 21 janvier 2022, Martigues.

Nuits de la lecture à Martigues Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues

2022-01-21 10:00:00 – 2022-01-21 23:00:00 Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues Bouches-du-Rhône

Voici le programme de la 6e édition.

Vendredi 21 janvier à la Bibliothèque Canto-Perdrix, de 18h à 23h : « Dis-moi, c’est quoi l’amour ? ». Lectures par les bibliothécaires suivie d’une collation.

Public familial.



Samedi 22 janvier à la Médiathèque Louis Aragon.

– La journée : Lectures impromptues par les bibliothécaires de la Médiathèque.

– A 14h et 17h : atelier de Théâtre d’ombres et lecture à partir de l’album « Les Trois Brigands de Tomi Ungerer ».

5 – 8 ans. Possibilité pour les parents de les accompagner.

– A 17h : les participants des ateliers d’écriture de la Médiathèque viennent lire leurs créations.

– A 18h : focus sur Jacqueline Salmon et son rapport de photographe à l’écriture. Avec Jean-Luc Parant, artiste peintre, écrivain et Florence Chevallier, photographe.

– A 19h30 : apéritif dînatoire.

– A 21h15 : La Compagnie « L’ombre folle ».

Don Juan, un personnage en marche vers la catastrophe. Rebelle et séducteur, mystificateur et révélateur. Des origines jusqu’à aujourd’hui une traversée du mythe de Don Juan.

– A 22h15 : Compagnie « Les Pont Levants ».

Les acteurs de la compagnie revisitent de grands textes du théâtre contemporain.

C’est quoi les Nuits de la lecture ?

La lecture est une grande cause nationale. Le livre et de la lecture ont une place essentielle dans nos vies, les Nuits de la lecture sont donc plus que jamais nécessaires.

mediatheque-com@ville-martigues.fr +33 4 42 80 27 97

