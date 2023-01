NUITS DE LA LECTURE À L’HYDRONEF Longué-Jumelles Longué-Jumelles Longué-Jumelles Catégories d’Évènement: Longué-Jumelles

Maine-et-Loire

NUITS DE LA LECTURE À L’HYDRONEF Longué-Jumelles, 20 janvier 2023, Longué-Jumelles Longué-Jumelles. NUITS DE LA LECTURE À L’HYDRONEF Avenue du Moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire

2023-01-20 – 2023-01-20 Longué-Jumelles

Maine-et-Loire Longué-Jumelles Durant cette soirée dédiée à la lecture, l’Hydronef vous accueille avec la lecture d’un extrait de la nouvelle « L’Hydronef ». La soirée se poursuit avec la découverte des quatre nouvelles de Stéphanie Aten, écrient avec les écoles longuéennes-jumelloises, misent à disposition des visiteurs, ainsi qu’une exposition autour des légendes angevines. A l’occasion des Nuits de la lecture, l’Hydronef vous invite à découvrir les nouvelles fantastiques écrites par l’auteure Saumuroise Stéphanie Aten. Quatre nouvelles se déroulant à Longué-Jumelles dans une ambiance fantastique et quelque peu angoissante. moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr +33 7 57 42 63 48 https://moulin-hydronef.mapado.com/event/165868-nuits-de-la-lecture Longué-Jumelles

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Longué-Jumelles, Maine-et-Loire Autres Lieu Longué-Jumelles Adresse Avenue du Moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire Ville Longué-Jumelles Longué-Jumelles lieuville Longué-Jumelles Departement Maine-et-Loire

NUITS DE LA LECTURE À L’HYDRONEF Longué-Jumelles 2023-01-20 was last modified: by NUITS DE LA LECTURE À L’HYDRONEF Longué-Jumelles Longué-Jumelles 20 janvier 2023 Avenue du Moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire Longué-Jumelles Longué-Jumelles Maine-et-Loire maine-et-loire

Longué-Jumelles Longué-Jumelles Maine-et-Loire