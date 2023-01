Nuits de la Lecture à La Fouillade La Fouillade La Fouillade La FouilladeLa Fouillade Catégories d’Évènement: Aveyron

Aveyron 7 Route d’Occitanie La Fouillade Aveyron EUR La Fouillade Mettez-vous sur votre trente et un, revêtez votre plus beau pyjama et écoutez des histoires racontées par l’équipe de la médiathèque. Bonne humeur garantie ! Gratuit. Pour les 6-10 ans (accompagnés des parents). mediatheque-lafouillade@ouestaveyron.fr +33 5 65 29 75 02 http://mediatheque.lafouillade.fr/ OT Villefranche-Najac

