Nuits de la Lecture à la bibliothèque L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure Joyeuse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nuits de la Lecture à la bibliothèque L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure Joyeuse Paris, 20 janvier 2024 00:00, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de à

.Public enfants adolescents. gratuit Dans le cadre de la 8ème édition des Nuits de la lecture, la bibliothèque L’Heure Joyeuse vous convie à célébrer le corps COMPTINE-MOI UNE HISTOIRE SUR LE THÈME DU CORPS Le samedi 20 janvier à 10h30 : histoires, jeux de doigts et comptines pour les moins de 3 ans à 11h : lecture de contes à partir de 4 ans ATELIER : VIENS FABRIQUER TON PANTIN

Le samedi 20 janvier | 16h À partir de 6 ans sur inscription Bibliothèque L’Heure Joyeuse 6 rue des prêtres saint séverin 75005 Paris Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin

Nuit de la lecture 2024 Détails Heure : 00:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75005 Lieu Bibliothèque L'Heure Joyeuse Adresse 6 rue des prêtres saint séverin Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque L'Heure Joyeuse Paris latitude longitude 48.8520640129466,2.34510404167003

Bibliothèque L'Heure Joyeuse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/