Nuits de la Lecture à la bibliothèque Amélie Bibliothèque Amélie Paris, 20 janvier 2024 18:00, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la 8ème édition des Nuits de la lecture, la bibliothèque Amélie vous convie à célébrer le corps

Découvrez le programme !



Espace Adulte :

Soirée littéraire : le corps dans la littérature.

Exposition photos : « book socks »

Espace Jeunesse :

Viens te mettre en scène avec ton livre préféré : film ou photos à toi de choisir !

Les bibliothécaires seront les réalisateurs de la soirée.

Puis on va vous faire danser ! C’est l’heure de monter le volume et de se lâcher au son du jeu Just Dance.

Bibliothèque Amélie 164 Rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

Nuit de la lecture 2024