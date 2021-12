Cergy Visages du Monde Cergy, Val-d'Oise Nuits de la lecture a Cergy Visages du Monde Cergy Catégories d’évènement: Cergy

Val-d'Oise

Nuits de la lecture a Cergy Visages du Monde, 21 janvier 2022, Cergy. Nuits de la lecture a Cergy

Visages du Monde, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:30 Venez lire le texte que vous avez choisi. Visages du Monde 10 Place du Nautilus 95800 Cergy Cergy Cergy le Haut Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cergy, Val-d'Oise Autres Lieu Visages du Monde Adresse 10 Place du Nautilus 95800 Cergy Ville Cergy lieuville Visages du Monde Cergy