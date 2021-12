Grenoble Bibliothèque Alliance Grenoble, Isère Nuits de la lecture à Alliance Bibliothèque Alliance Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Nuits de la lecture à Alliance Bibliothèque Alliance, 21 janvier 2022, Grenoble. Nuits de la lecture à Alliance

Bibliothèque Alliance, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Le comité d’usagers et l’équipe de la bibliothèque alliance vous invitent à la bibliothèque le vendredi 21 janvier de 18h à 22h. Venez lire avec votre lampe de poche, jouer ensemble, ou tout simplement vous poser et vous laisser surprendre par des propositions spécialement concoctées pour les petits et les grands Venez passer votre soirée à la bibliothèque Alliance Bibliothèque Alliance 90 Rue de Stalingrad 38100 Grenoble Grenoble Secteur 4 Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Bibliothèque Alliance Adresse 90 Rue de Stalingrad 38100 Grenoble Ville Grenoble lieuville Bibliothèque Alliance Grenoble