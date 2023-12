Nuits de la lecture 2024 – Rencontre avec Camille Froidevaux-Metterie et Lauren Malka : la transformation des corps féminins Médiathèque Hélène Berr Paris, 18 janvier 2024 19:00, Paris.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

À l’occasion des Nuits de la lecture 2024, Camille Froidevaux-Metterie et Lauren Malka viendront à la médiathèque Hélène Berr pour discuter de leurs travaux consacrés à la transformation des corps féminins, comme sujet social et politique.

Il

s’agira d’évoquer leurs ouvrages les plus récents : Mangeuses de Lauren

Malka – Histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès – et

Un si gros ventre : Expériences vécues du corps enceint de Camille

Froidevaux—Metterie ; mais aussi de croiser leurs expériences et leurs

approches pour faire un ressortir le corps féminin comme « corps à

soi ».

Camille Froidevaux-Metterie

Philosophe et professeure de

science politique, Camille Froidevaux-Metterie est spécialiste de l’histoire et

des théories féministes. Ses recherchent portent sur les thématiques liées au

corps des femmes dans une perspective phénoménologique qui les situe entre

objectivation-aliénation et émancipation-réappropriation.

Dans ses ouvrages, La révolution du féminin (Gallimard

2015, Folio 2020), Seins. En quête d’une libération (Anamosa 2020, Points

2022), Un corps à soi (Seuil 2021, Points 2023) et Un si gros ventre.

Expériences vécues du corps enceint (Stock

2023), elle analyse la façon dont notre société appréhende l’apparence et le

vieillissement, le plaisir et la sexualité, la grossesse et la maternité, les

violences sexistes et sexuelles, selon des mécanismes patriarcaux enracinés.

Elle mobilise pour cela l’écriture en première personne, les récits de vie

qu’elle recueille et la pensée des autrices féministes, pour tisser un canevas

heuristique où la théorisation n’est jamais déconnectée des expériences vécues

du corps.

Attachée à la diversification des registres d’expression et de diffusion, elle est aussi l’autrice d’un premier roman, Pleine et douce (Sabine Wespieser, 2023), qui explore de façon littéraire ses thèmes « corporels ». Enfin, étudiant la question des répercussions des luttes féministes sur les hommes, elle a été la conseillère scientifique de deux documentaires, Les mâles du siècle (2021) et Les petits mâles (2023).

Lauren Malka

Journaliste indépendante, notamment pour le magazine Causette et Livres Hebdo, réalisatrice d’un film-documentaire sur l’histoire des pratiques culinaires françaises (La France aux fourneaux, film d’archives de 90 minutes, présenté par François Morel, diffusé sur France 5), Lauren Malka est l’autrice de Mangeuses. Histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès (Collection “Genre!”, Éditions Pérégrines, Octobre 2023).

Elle est aussi l’autrice du Goût de la philosophie (Mercure de France 2020), d’un essai sur le journalisme (Les journalistes se slashent pour mourir, Robert Laffont, 2016) et de plusieurs textes parus dans des ouvrages collectifs féministes.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Hélène Berr