Nuits de la lecture 2024 : lectures pour enfants et escape game Médiathèque Edmond Rostand Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 17h30 à 20h00

.Public enfants adolescents. A partir de 3 ans. Jusqu’à 14 ans. gratuit

A l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque propose des activités jeunesse de 17h30 à 20h.

La Médiathèque Edmond Rostand propose des séries de lectures à partir de 3 ans et une séance d’Escape game pour les plus grands (12 ans et +).

– Pour les enfants à partir de 3 ans : des séries de lectures à partir de 3 ans sur le thème du corps.

– Pour les 12 ans et plus : une séance d’Escape game « No fiction » : La BSPL (Brigade de Sauvegarde et de Protection des Livres) a pu observer quelques cas isolés d’effacement partiel de fonds imprimés de romans, de contes ou d’albums dans quelques bibliothèques. Venez mener l’enquête pour trouver les coupables !

Sur inscription.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

Contact : +33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

Nuits de la Lecture