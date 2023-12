Nuits de la lecture 2024 – Le corps Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: ile de france

La 8e édition des Nuits de la Lecture a pour thème le corps. Découvrez la programmation de la Bpi pour ces deux jours exceptionnels ! Organisées par le Centre national du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture reviennent du 18 au 21 janvier 2024. Cette 8e édition s’articulera autour du thème du corps, pour faire écho aux Jeux olympiques. Le corps figuré dans l’espace littéraire propose une infinité d’avatars, de métamorphoses et de réflexions poétiques, littéraires, scientifiques, sociologiques et politiques… À cette occasion, la Bpi propose une double programmation, avec : Vendredi 19 janvier 19h • Présentation par Yannick Haenel de son nouveau livre Bleu Bacon (Centre Pompidou)

L’écrivain Yannick Haenel, qui a passé une nuit au Centre Pompidou en 2019 à l’occasion de l’exposition “Bacon en toutes lettres”, vient présenter son nouveau livre Bleu Bacon (Stock, 2024).

20h30 • Carte blanche à Littérature Supersport (Centre Pompidou, Forum – Niveau -1)

Composé de Clarisse Michaux et de Robin Faymonville, le collectif belge est invité à investir les gradins de l’artiste Mehryl Levisse avec une dizaine d’auteur·rice·s pour une soirée de lectures performées, avec DJ set et concert live. Samedi 20 janvier 11h – 13h • Bpi Lecture Club #14 – Le corps et le corpus

Toutes les infos sur cette page. 14h – 16h • Atelier d’écriture créative – Le corps sous la plume

Toutes les infos sur cette page. 16h – 17h • Guénaël Boutouillet fait sa rentrée littéraire ! (Atelier 1, Niveau 2)

En préambule à la 5e édition d’Effractions (6-10 mars 2024), Guénaël Boutouillet, conseiller littéraire du festival, investit la Bpi pour une présentation très personnelle de ses coups de cœur de la rentrée littéraire de janvier, nous garantissant de belles découvertes. 17h – 17h30 • Visite commentée de l’exposition Posy Simmonds, dessiner la littérature (Galerie d’exposition, Niveau 2)

À l’occasion de la nouvelle exposition dédiée à l’autrice de bande dessinée et dessinatrice de presse britannique Posy Simmonds, la Bpi propose une visite guidée gratuite de la galerie. 17h30 – 18h30 • Lecture à deux voix de Gemma Bovery par Élodie Huber et Vincent Schmitt

Plusieurs années après l’adaptation radiophonique de Gemma Bovery de Posy Simmonds (Denoël Graphic, 2000) sur France Culture en 2018 (adaptation par Jean-Matthieu Zahnd), la Bpi est ravie d’inviter les comédien·ne·s Élodie Huber et Vincent Schmitt à venir conter les histoires de cette anti-héroïne flaubertienne. Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/nuits-de-la-lecture-2024/ contact.communication@bpi.fr

