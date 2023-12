Nuits de la lecture 2024 – Le corps à la médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Nuits de la lecture 2024 – Le corps à la médiathèque Hélène Berr
Médiathèque Hélène Berr Paris, 20 janvier 2024 14:00, Paris

de 14h00 à 19h00

Tout public. gratuit

Les Nuits de la lecture se consacrent cette année du corps, une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été. PROGRAMME POUR LES ADULTES 14h – 14h45 À la Sorbonne Nouvelle Lectures par des étudiants étrangers de textes en rapport

avec le corps dans leur langue maternelle, suivies de leur

traduction en français 15h00 – 15h30 Ouverture exceptionnelle de cimetière de Picpus pour des lectures 15h45 – 17h15 Goûter-Dictée à la médiathèque Hélène Berr 16h30 – 18h00 Club de lecture « On a aimé et vous ? » PROGRAMME POUR LES ENFANTS 17H00 Pyjama party pour les tout-petits (0-3 ans) 18h00 Histoires pour

les 4-7 ans sur le thème du corps – Lecture d’albums projetés écran • Les corps paysages de Manon Galvier • Princesse Prout de Shin Se-Jung • Le rêve de Jonas de Marlies • QUIZZ

en images d’après le documentaire C’est

sale ! 18h30 Histoires pour

les + de 7 ans • Lecture

avec ombres projetées sur écran de Ni chien ni méchant, de Laurent Gautier • Lecture

d’un 1er roman de la collection Les

humanimaux , d’Eric Simard • Quizz

en images Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.nuitsdelalecture.fr

