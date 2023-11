Nuits de la lecture 2024 : le concours de nouvelles Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nuits de la lecture 2024 : le concours de nouvelles Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 12 janvier 2024, Paris. Le vendredi 12 janvier 2024

de à

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Auteurs, autrices : à vos claviers, stylos ou plumes !

Etes-vous paré∙es pour un échange de corps ? Dans le cadre des Nuits de la lecture 2024, la médiathèque de la Canopée organise un concours d’écriture de nouvelles. Il s’agit de rédiger une très

courte nouvelle, dactylographiée en Times New roman 12, en un maximum de 1 feuille

recto/verso au format A4. ✍️ Votre histoire prend immédiatement la suite de cet inquiétant évènement : Il

y a deux minutes, le monde entier a vécu un échange de corps avec une personne

au hasard. Vous vous tenez maintenant dans une ville étrangère, au milieu d’une

foule effrayée et confuse. ✍️ Les nouvelles devront nous

parvenir au plus tard le vendredi 12 janvier 2024 minuit. Elles feront l’objet d’une lecture publique le samedi 21 janvier 2024 où les gagnants et gagnantes seront désigné∙es, à l’issue d’un vote en présentiel. Règlement et bulletin de participation. ✍️ Pour tous les écrivains et toutes les autrices dès 15 ans. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : mediatheque.canopee@paris.fr

Canopée Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris latitude longitude 48.862399,2.346853

Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/