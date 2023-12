Nuits de la lecture 2024 : exposition « Le tatouage entre les lignes » Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 16 janvier 2024, Paris.

Du mardi 16 janvier 2024 au samedi 10 février 2024 :

.Tout public. gratuit

En écho à la 8e édition des Nuits de la lecture qui met en avant la thématique du corps, la bibliothèque Saint-Éloi expose 3 artistes tatoueu.r.se.s : Georges, Mloyan et Phase Test.

La peau est l’organe le plus étendu et le plus lourd du corps humain, notre interface avec autrui et le monde extérieur, et l’enveloppe charnelle dans laquelle nous évoluons intimement tout au long de notre vie.

Le tatouage est l’une des marques les plus anciennes et aujourd’hui les plus tendances de cette peau qui nous habille. Plongez avec nous dans l’exposition Le tatouage entre les lignes !

Vous découvrirez des dessins préparatoires, croquis, carnets, travaux de recherches graphiques et d’édition, tirages photos et autres petits trésors de 3 tatoueurs et tatoueuses d’aujourd’hui sensibles à l’univers du livre, de l’illustration, de la littérature, du conte et de la poésie : Georges, Mloyan, Phase Test.

>>> vernissage et buffet participatif le samedi 20 janvier à 20h30 (en présence d’interprètes LSF/FR) : les artistes tiendront un stand de vente de leurs créations sur place ! <<<

Rendez-vous le samedi 20 janvier pour notre événement…

Nuit de la lecture avec un stand de tattoos éphémères, une performance littéraire, une rencontre littéraire autour du tatouage !

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

