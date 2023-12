Nuits de la lecture 2024 Bibliothèque Batignolles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Nuits de la lecture 2024 Bibliothèque Batignolles Paris

Le jeudi 18 janvier 2024

de 18h30 à 19h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 90 ans. gratuit Réservation auprès des bibliothécaires Jeudi 18 janvier à 18h30, à la bibliothèque des Batignolles Yves Heck met son corps de comédien et devient pendant une heure votre tête de lecture. Vous pouvez apporter une page de roman, nouvelle, poésie. S’il est tiré au sort, le texte sera lu ! Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris Contact : +33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/

