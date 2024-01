Nuits de la lecture 2024 aux Catacombes de Paris Les Catacombes de Paris Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 20h00 à 21h00

de 19h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

Nombre de places limité.

Lecture immersive théâtralisée dans les Catacombes.

Voyage au centre de la chair

Au cœur des Catacombes, dans la Crypte du Sacellum, la compagnie Emersiøn entrelace textes classiques et contemporains sur les thèmes de l’amour, la maladie et la mort. Les mots et les corps entrent en résonnance avec le décor macabre et poétique du lieu.

Textes extraits de :

« Je n’ai plus que les os » de Pierre de Ronsard

« Hors de moi » (de Claire Marin)

« Mes forêts » (de Hélène Dorion)

« Salomé » (d’Oscar Wilde)

« La Ballade des pendus » (de François Villon)

« Réparer les vivants » (de Maylis de Kerangal)

Les Catacombes de Paris 1 avenue du Colonel Rol-Tanguy 75014 Paris

