Du jeudi 18 janvier 2024 au dimanche 21 janvier 2024

gratuit

Nuits de la lecture 2024 à la bibliothèque Claire Bretécher -vendredi 19/01, 17h, heure du conte

pour les 2-5 ans, entrée libre -samedi 20/01, 10h45 sieste contée

pour les 2-5 ans, entrée libre -samedi 20/01, 15h30, yoga du visage,

pour adultes, sur inscription -samedi 20/01, 16h, sieste musicale,

tout public, entrée libre (espace discothèque, 3e étage) -samedi 20/01, 18h30, lecture

extraits « Eloges » de Saint-John Perse par Isabelle Fournier, pour

adultes, entrée libre Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact :

Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) 11 rue de Lancry 75010 Paris

