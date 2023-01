Nuits de la lecture > « 2023, le grand frisson » – soirée pyjama Barenton Barenton Barenton Catégories d’Évènement: Barenton

Nuits de la lecture > « 2023, le grand frisson » – soirée pyjama Barenton, 21 janvier 2023, Barenton Barenton. Nuits de la lecture > « 2023, le grand frisson » – soirée pyjama 18 place du presbytère Médiathèque Barenton Manche Médiathèque 18 place du presbytère

Médiathèque 18 place du presbytère

Manche Barenton Nuits de la lecture autour du thème « 2023, le grand frisson ! » « Histoires du soir » – pour les enfants de 5 à 10 ans. Chaque enfant vient en pyjama avec son doudou et son oreiller. Toutes les programmations proposées pour ces nuits de la lecture sont gratuites dans la limite des places disponibles.

Afin de vous garantir le meilleur accueil et confort possible, merci de bien vouloir contacter au préalable les médiathèques participantes à cet événement en mentionnant le nombre de personnes qui vous accompagneront. bibliotheque.barenton@msm-normandie.fr +33 2 33 79 34 74 Médiathèque 18 place du presbytère Barenton

