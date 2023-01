Nuits de la lecture > « 2023, le grand frisson » – Marathon lecture : 1, 2, 3… lisez ! Le Teilleul Le Teilleul Catégories d’Évènement: Le Teilleul

Nuits de la lecture > « 2023, le grand frisson » – Marathon lecture : 1, 2, 3… lisez ! Le Teilleul, 20 janvier 2023

Manche Nuits de la lecture autour du thème « 2023, le grand frisson ! » Lecture de textes avec intermèdes musicaux.

En partenariat avec l’Ecole des Arts site de Mortain-Bocage. Public : ados/adultes Toutes les programmations proposées pour ces nuits de la lecture sont gratuites dans la limite des places disponibles.

mediatheque.leteilleul@msm-normandie.fr +33 2 33 60 38 88

