Nuits de la lecture 2023 Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays Valois Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Nuits de la lecture 2023 Crépy-en-Valois, 19 janvier 2023, Crépy-en-Valois SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays Valois Crépy-en-Valois. Nuits de la lecture 2023 1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

2023-01-19 – 2023-01-22 Crépy-en-Valois

Oise Crépy-en-Valois Du 19 au 22 janvier 2023, à l’occasion de l’évènement national des Nuits de la lecture, la Médiathèque vous propose de nombreuses animations et une ouverture en soirée le samedi 21 janvier. Programme à venir. Accès libre dans la limite des places disponibles. Du 19 au 22 janvier 2023, à l’occasion de l’évènement national des Nuits de la lecture, la Médiathèque vous propose de nombreuses animations et une ouverture en soirée le samedi 21 janvier. Programme à venir. Accès libre dans la limite des places disponibles. +33 3 44 39 63 18 Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2023-01-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Valois

Détails Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois, Oise Autres Lieu Crépy-en-Valois Adresse 1 Avenue de l'Europe Crépy-en-Valois Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays Valois Ville Crépy-en-Valois SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays Valois Crépy-en-Valois lieuville Crépy-en-Valois Departement Oise

Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays Valois Crépy-en-Valois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepy-en-valois-sim-aisneoisesomme-hdf-office-de-tourisme-du-pays-valois-crepy-en-valois/

Nuits de la lecture 2023 Crépy-en-Valois 2023-01-19 was last modified: by Nuits de la lecture 2023 Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois 19 janvier 2023 1 Avenue de l'Europe Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois, Oise Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays Valois

Crépy-en-Valois SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme du Pays Valois Crépy-en-Valois Oise