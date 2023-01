Nuits de la lecture 2023 – Contes et frissons Taulé Taulé Taulé Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Taulé Une fin d’après-midi pour écouter Patrick Ewen conter des histoires à frémir « Contes et frissons » de 16 h 30 à 17 h 30 à la médiathèque. …Il était une fois, contées par Patrick Ewen, des histoires à faire peur.

Ces récits à frémir, à la lisière des deux mondes, d’ici et d’ailleurs, racontent les histoires d’effroi, d’épouvante, d’êtres maléfiques rencontrés au détour d’un chemin, par une nuit de pleine lune… Tous les ingrédients de nos craintes ancestrales sont réunis pour réveiller nos peurs viscérales et imaginaires. Exclusivement sur inscriptions via mediatheque@commune-taule.fr – Dans la limite des places disponibles – Ados/Adultes. mediatheque@commune-taule.fr +33 2 98 24 76 37 Rue de Ty Forn Médiathèque – Espace Imagine Taulé

