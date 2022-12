Nuits de la lecture 2023 à la Bpi Centre Pompidou, 20 janvier 2023, Paris.

Du vendredi 20 janvier 2023 au samedi 21 janvier 2023 :

. gratuit

Ateliers sur inscription, rencontres en entrée libre.

Pour cette nouvelle édition des Nuits de la lecture organisée par le Centre national du livre (CNL), la Bpi est heureuse d’accueillir auteurs et autrices les vendredi 20 et samedi 21 janvier pour des activités centrées autour de la peur et de l’effroi !

Entre histoires d’horreur et contes fantastiques, polars et récits traitant de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, la Bpi invite le public à explorer toutes les formes de narration dans l’ambiance tamisée de la Bibliothèque et les espaces du Centre Pompidou.

Ateliers, soirée feu de camp, conférence-performance, présentation de la rentrée littéraire, lectures musicales… Découvrez notre programme !

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/nuits-de-la-lecture-2023/ contact.communication@bpi.fr

CNL / © Aude Samama pour les Nuits de la lecture 2023 / Design : Iceberg