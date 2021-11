Avignon Bibliothèques Ceccano Avignon, Vaucluse Nuits de la lecture 2022 DEAMBULATIONS DANS LE MARAIS Bibliothèques Ceccano Avignon Catégories d’évènement: Avignon

L’association de théâtre Thalie Nanoucha créée en 2007 s’occupe de la création de spectacles vivants, mais a aussi pour vocation d’agir dans le domaine de la lecture publique et de son développement, afin de transmettre et partager des messages universels d’amour et de paix. Dernièrement, nous avons proposé lors du festival d’Avignon off 19, les _Lettres à Anne_ de François Mitterrand avec la production Antisthène ainsi que _Correspondance_ Camus-Casarès à la librairie le Bleuet à Banon en 2018, à l’initiative de la comédienne Nathalie Savalli. Pour les **Nuits de la lecture 2022** autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo : _Aimons toujours ! Aimons encore !,_ nous souhaitons participer en proposant une auteure contemporaine, Maayan EZRATI, qui a écrit _Déambulations,_ un texte poétique racontant les différentes étapes d’une famille yiddish dans le marais …. L’auteure vous invite à la suivre dans ses déambulations dans les rues du quartier du Marais à Paris. Une plongée en profondeurs sur les traces de sa famille venue du yiddishland, en quête du si doux présage « Heureux comme D’en France ». Vie heureuse, en effet, jusqu’à ce que son destin ne se fracasse dans la nuit de la Shoah. Disparus, rescapés, échappés, cachés, leur histoire se nimbe d’un voile pudique. Si le quartier du Marais résonne de l’indélébile absence des disparus, à l’aube naissante de la libération, montent les clameurs des lendemains qui chantent des rescapés : « Dans la gloire du matin, j’ai le monde dans ma main…. ». Une écriture poétique, égrenée pas à pas, effilée rue après rue, mêlée du murmure de musiques aux paroles fredonnées. Maayan EZRATI, née dans le Marais, juste après la Shoah. J’appartiens à la première génération à avoir reçu la Shoah en héritage : « la génération d’après ». Psychologue, elle a principalement œuvré auprès de mères en difficultés. L’auteure vous invite à la suivre dans ses déambulations dans les rues du quartier du Marais à Paris. Une plongée en profondeurs sur les traces de sa famille venue du yiddishland Bibliothèques Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon Vaucluse

