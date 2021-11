Peaugres Bibliothèque Le Clos du Lecteur Ardèche, Peaugres Nuits de la lecture 2022 Bibliothèque Le Clos du Lecteur Peaugres Catégories d’évènement: Ardèche

Peaugres

Nuits de la lecture 2022 Bibliothèque Le Clos du Lecteur, 22 janvier 2022, Peaugres. Nuits de la lecture 2022

Bibliothèque Le Clos du Lecteur, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Nuits de la lecture ——————- Lecture à haute voix de textes évoquant l’Amour par les bénévoles de la Bibliothèque et/ou des lecteurs volontaires. Lectures entrecoupées par des chansons d’Amour interprétées par les groupe Catiem

Respect des conditions sanitaires en vigueur

Une soirée sous le signe de l’Amour, proposée par le Clos du Lecteur et le groupe Catiem. Lectures à voix haute alterneront avec chansons d’amour Bibliothèque Le Clos du Lecteur Rue Central 07340 Peaugres Peaugres Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Peaugres Autres Lieu Bibliothèque Le Clos du Lecteur Adresse Rue Central 07340 Peaugres Ville Peaugres lieuville Bibliothèque Le Clos du Lecteur Peaugres