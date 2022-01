NUITS DE LA LECTURE 1ERE EDITION COLLEGE FRANCOIS VILLON Saint-Varent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Varent

NUITS DE LA LECTURE 1ERE EDITION COLLEGE FRANCOIS VILLON, 21 janvier 2022, Saint-Varent. NUITS DE LA LECTURE 1ERE EDITION

COLLEGE FRANCOIS VILLON, le vendredi 21 janvier à 17:30

Au collège François Villon, le livre est au coeur des projets de l’établissement, Chaque semaine, les lundis et vendredis, le collège s’arrête et partage un moment de lecture : Chut, on lit ! Chacun, élève et personnel, selon ses goûts, lit pendant 15 minutes.

Entrée sur inscription préalable

Nuits de la lecture avec les élèves de 6ème COLLEGE FRANCOIS VILLON 26 avenue des platanes Saint-Varent Saint-Varent Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:30:00 2022-01-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Varent Autres Lieu COLLEGE FRANCOIS VILLON Adresse 26 avenue des platanes Saint-Varent Ville Saint-Varent lieuville COLLEGE FRANCOIS VILLON Saint-Varent Departement Deux-Sèvres

COLLEGE FRANCOIS VILLON Saint-Varent Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-varent/