Nuits de clôture de la Biennale des imaginaires numériques Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, Aix-en-Provence .

Nuits de clôture de la Biennale des imaginaires numériques

Divers lieux à Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2023-01-19 – 2023-01-21

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les artistes invité·es s’emparent des nouvelles technologies, imaginent de nouveaux formats immersifs et interactifs et traitent le sujet de la nuit à l’endroit de nos relations sociales et des réseaux sociaux, de l’hyperconnectivité et de nos vies nocturnes, de nos états de conscience altérés…

La fête sera à l’honneur pour la clôture de la Biennale avec Caterina Barbieri et Donato Dozzy, deux artistes italien·nes de la scène musicale électronique et expérimentale au 6mic et Chieh-hua Hsieh au Pavillon Noir.

