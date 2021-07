Thiron-Gardais Thiron-Gardais Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Nuits contées au Collège Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais

Nuits contées au Collège Thiron-Gardais, 6 août 2021, Thiron-Gardais. Nuits contées au Collège 2021-08-06 – 2021-08-06

Thiron-Gardais Eure-et-Loir Thiron-Gardais À la tombée de la nuit, le Collège royal et militaire s’allie au Manoir aux Histoires pour vous transporter lors d’une promenade contée dans le jardin du Collège, à la lumière de la bougie.

Laissez-vous envoûter par ce moment unique et féérique, suivi d’un cocktail convivial. À la tombée de la nuit, le Collège royal et militaire s’allie au Manoir aux Histoires pour vous transporter lors d’une promenade contée dans le jardin du Collège, à la lumière de la bougie.

Laissez-vous envoûter par ce moment unique et féérique, suivi d’un cocktail convivial. contact@collegeroyal-thirongardais.com +33 2 37 49 79 54 https://www.collegeroyal-thirongardais.com/ À la tombée de la nuit, le Collège royal et militaire s’allie au Manoir aux Histoires pour vous transporter lors d’une promenade contée dans le jardin du Collège, à la lumière de la bougie.

Laissez-vous envoûter par ce moment unique et féérique, suivi d’un cocktail convivial. Pascal Latruffe dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse Ville Thiron-Gardais lieuville 48.31214#0.99302