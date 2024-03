Nuits blanches en pays jaune d’or Lignières-Ambleville, vendredi 19 juillet 2024.

Nuits blanches en pays jaune d’or Lignières-Ambleville Charente

Au pays du cognac et du pineau des Charentes, les bénévoles des Nuits Blanches en pays Jaune d’or vous racontent la grande et la petite histoire d’Aliénor, notre Dame d’Aquitaine. Un spectacle qui allie histoire et humour.

25 25 EUR.

Début : 2024-07-19

fin : 2024-08-30

Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Nuits blanches en pays jaune d’or Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2024-03-21 par Destination Cognac