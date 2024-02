Nuits aux Magasins #3. L’éducation : une histoire de famille(s) ? Magasins Généraux Pantin, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. Jusqu’à 1 ans. gratuit

Après le succès des deux premières Nuits aux Magasins, qui ont accueilli Lauren Bastide, Fatima Ouassak, Morgane Ortin ou encore Jennifer Padjemi, rendez-vous mercredi 13 mars pour la troisième édition. Nous vous invitons à réfléchir ensemble aux liens entre parentalité, éducation et famille.

Quelles réponses aux injonctions parfois contradictoires autour de la parentalité ? Comment assurer des représentations plus inclusives dans l’éducation d’un enfant ? Comment construire de nouveaux récits autour de la famille ? Cette soirée sera l’occasion d’aborder ces thématiques à travers différents vécus, prismes de pensée et médiums artistiques, que ce soit par des témoignages, des discussions, des ateliers ou encore de l’humour.

Découvrez les Nuits aux Magasins

Interactive et participative, chaque Nuit a pour point de départ une grande question, qui anime la société et la création actuelle, à laquelle le public et la programmation tentent d’apporter des réponses. Ces soirées, conçues par l’équipe des Magasins Généraux, sont portées par de nouvelles générations de penseur·euses, artistes, écrivain·es, journalistes, militant·es et collectifs, dans un esprit de transmission, de bienveillance et de partage.

AU PROGRAMME

→ Conversation entre Alice Pfältzer, créatrice de la maison d’édition jeunesse inclusive Bonbon Citron et Audrey Louisin, psychologue

→ Table ronde entre Gabrielle Richard, autrice de Faire famille autrement aux éditions Binge Audio et Tsippora Sidibé du média Tant que je serai noire

→ Stand-up de l’humoriste queer Noam Sinseau

→ En continu : visite libre de l’exposition-résidence d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes »

→ Cuisine gourmande, locale, 100% végétarienne de Sumac & Romarin et librairie avec sélection de livres en lien avec la question de la soirée

→ Et d’autres surprises à venir

INFOS PRATIQUES

→ Mercredi 13 mars de 19h à 23h

→ Accessible aux personnes à mobilité réduite

→ Entrée gratuite sur inscription

→ Bar & restauration avec Sumac & Romarin

→ Visite libre de l’exposition-résidence d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes »

Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal 93500

© Caroline Arce Ross Conversation entre Jennifer Padjemi et Christelle Murhula lors de la deuxième Nuit aux Magasins, avril 2023