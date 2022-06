Nuits Atypiques – Stage trad’ & Master class vielle à roue Villandraut Villandraut Catégories d’évènement: Gironde

Villandraut

Nuits Atypiques – Stage trad’ & Master class vielle à roue Villandraut, 8 juillet 2022, Villandraut. Nuits Atypiques – Stage trad’ & Master class vielle à roue

Salle des fêtes Villandraut Gironde OT Sauternes Graves Landes Girondines

2022-07-08 – 2022-07-10 Villandraut

Gironde Villandraut 8 EUR Au programme :

– Master class de Vieille avec Valentin Clastrier

– Stage de danses traditionnelles avec Dany Madier-Dauba

– Stage de chant d’oc avec Juliette Minvielle

– Stage d’accordéon diatonique avec Cyrille Brotto et Stéphane Milleret.

– Mais aussi : conférences, bals et concerts ! Au programme :

– Master class de Vieille avec Valentin Clastrier

– Stage de danses traditionnelles avec Dany Madier-Dauba

– Stage de chant d’oc avec Juliette Minvielle

– Stage d’accordéon diatonique avec Cyrille Brotto et Stéphane Milleret.

– Mais aussi : conférences, bals et concerts ! +33 5 57 36 49 07 Au programme :

– Master class de Vieille avec Valentin Clastrier

– Stage de danses traditionnelles avec Dany Madier-Dauba

– Stage de chant d’oc avec Juliette Minvielle

– Stage d’accordéon diatonique avec Cyrille Brotto et Stéphane Milleret.

– Mais aussi : conférences, bals et concerts ! Nuits Atypiques

Villandraut

dernière mise à jour : 2022-06-25 par OT Sauternes Graves Landes Girondines

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villandraut Autres Lieu Villandraut Adresse Salle des fêtes Villandraut Gironde OT Sauternes Graves Landes Girondines Ville Villandraut lieuville Villandraut Departement Gironde

Villandraut Villandraut Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villandraut/

Nuits Atypiques – Stage trad’ & Master class vielle à roue Villandraut 2022-07-08 was last modified: by Nuits Atypiques – Stage trad’ & Master class vielle à roue Villandraut Villandraut 8 juillet 2022 Salle des fêtes Villandraut Gironde OT Sauternes Graves Landes Girondines

Villandraut Gironde