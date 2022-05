Nuits Atypiques – Sous les étoiles, randonnée artistique en forêt Saint-Symphorien, 18 juin 2022, Saint-Symphorien.

Nuits Atypiques – Sous les étoiles, randonnée artistique en forêt Saint-Symphorien

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-19 09:00:00

Saint-Symphorien 33113 Saint-Symphorien

EUR Dans le cadre de l’évènement national « Les nuits des Forêts », le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, la Forêt d’Art Contemporain, et le festival des Nuits Atypiques, vous proposent une randonnée nocturne animée pour une approche singulière, sensible et atypique de la forêt landaise. Un parcours pédestre de 10 km, au crépuscule et en nocturne qui reliera deux œuvres de la Forêt d’art contemporain. Entre les œuvres, cette randonnée ponctuée d’interprétations naturalistes et culturelles fera une halte en musique au cœur d’un airial traditionnel landais, témoin du passé agro-pastoral, et de l’activité du gemmage autrefois importante dans cette forêt habitée. Des pins aux feuillus, nous rejoindrons le village de Bourideys pour un moment de découverte astronomique. Après une nuit de repos, nous vous réveillerons en douceur et poésie avec avec l’artiste Maud Herrera.

+33 5 57 71 99 99

Nuits des forêts

dernière mise à jour : 2022-05-23 par