Nuits Atypiques – projection La graolha et lo charrèc Cudos, 3 mai 2022, Cudos.

Nuits Atypiques – projection La graolha et lo charrèc rue du Palais de Justice Cinéma Vog Cudos

2022-05-03 14:30:00 – 2022-05-03 rue du Palais de Justice Cinéma Vog

Cudos Gironde Cudos

EUR 5 Les Nuits Atypiques et le cinéma Vog de Bazas proposent, le mardi 3 mai à 14h30, une séance qui mettra à l’honneur la langue, les “gens” et la culture du Bazadais avec la projection de “La graolha et lo charrèc”, nouveau documentaire de Patric La vau, en occitan sous-titré en français, sur l’Uzestoise Jeannine Dupiol, suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Ce film, sorti en mars 2022, avait rencontré un beau succès lors de sa première projection à Uzeste, en présence des proches et de connaissances de Jeannine Dupiol qui retrouvaient à l’écran cette femme volontaire évoquer avec beaucoup de précision ses souvenir d’enfance, l’école, la famille, les enfants, le travail de la maison, de la lessive que l’on rinçait au ruisseau à la cuisine et à la fabrication du pain ou du vin familial, le travail de la terre avec les animaux, le gemmage, la solidarité avec les voisins, les rites agr

Les Nuits Atypiques et le cinéma Vog de Bazas proposent, le mardi 3 mai à 14h30, une séance qui mettra à l’honneur la langue, les “gens” et la culture du Bazadais avec la projection de “La graolha et lo charrèc”, nouveau documentaire de Patric La vau, en occitan sous-titré en français, sur l’Uzestoise Jeannine Dupiol, suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Ce film, sorti en mars 2022, avait rencontré un beau succès lors de sa première projection à Uzeste, en présence des proches et de connaissances de Jeannine Dupiol qui retrouvaient à l’écran cette femme volontaire évoquer avec beaucoup de précision ses souvenir d’enfance, l’école, la famille, les enfants, le travail de la maison, de la lessive que l’on rinçait au ruisseau à la cuisine et à la fabrication du pain ou du vin familial, le travail de la terre avec les animaux, le gemmage, la solidarité avec les voisins, les rites agr

+33 5 57 36 49 07

Les Nuits Atypiques et le cinéma Vog de Bazas proposent, le mardi 3 mai à 14h30, une séance qui mettra à l’honneur la langue, les “gens” et la culture du Bazadais avec la projection de “La graolha et lo charrèc”, nouveau documentaire de Patric La vau, en occitan sous-titré en français, sur l’Uzestoise Jeannine Dupiol, suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Ce film, sorti en mars 2022, avait rencontré un beau succès lors de sa première projection à Uzeste, en présence des proches et de connaissances de Jeannine Dupiol qui retrouvaient à l’écran cette femme volontaire évoquer avec beaucoup de précision ses souvenir d’enfance, l’école, la famille, les enfants, le travail de la maison, de la lessive que l’on rinçait au ruisseau à la cuisine et à la fabrication du pain ou du vin familial, le travail de la terre avec les animaux, le gemmage, la solidarité avec les voisins, les rites agr

rue du Palais de Justice Cinéma Vog Cudos

dernière mise à jour : 2022-04-27 par OT du Bazadais