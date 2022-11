Nuits Atypiques : projection du film documentaire de Patric La Vau – Eric Fraj, 50 ans de cançon Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde Ce nouveau documentaire a été tourné en partie en Sud Gironde, à Saint-Macaire, lors de la venue d’Eric Fraj en juillet 2021 dans le cadre des 30èmes Nuits Atypiques.

Centré sur le cheminement artistique d’Éric Fraj et ponctué par des extraits d’un concert avec le guitariste Morgan Astruc, ainsi que d’une performance avec le poète Serge Pey, ce film permet d’entrer dans l’intimité du chanteur, d’évoquer ses origines familiales, ses 50 ans de chanson, sa relation avec la langue occitane, son goût de l’enseignement ou encore sa passion pour la poésie.

