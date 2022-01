Nuits Atypiques : projection du film Dens lo monde d’Albert Cauvignac, 9 avril 2022, Cauvignac.

Nuits Atypiques : projection du film Dens lo monde d’Albert Cauvignac

2022-04-09 20:30:00 – 2022-04-09

Cauvignac

EUR 5 Né en 1927 à Losse dans le département des Landes, Albert Laporte, dit Le Chrétien, métayer puis fermier à Cauvignac, dans le Bazadais, a toujours parlé en occitan, sa langue maternelle.

En décembre 2019, à l’âge de 92 ans, il a été admis dans l’unité protégée de l’Ehpad de Captieux.

C’est à ce moment que sa fille Marie-Claude a commencé à lui parler en occitan après avoir pris conscience des effets positifs de l’usage de cette langue sur le bien-être de son père.

Tourné exclusivement dans l’Ehpad de Captieux au cours de l’été 2020, entre deux confinements, ce film nous fait entrer dans le monde d’Albert et capte, en gascon, de beaux moments de complicité et d’amour entre un père et sa fille, entre effacement de la mémoire et difficultés d’élocution, entre passé et présent.

Cauvignac

