Nuits Atypiques – Projection de Tonton Manu Langon, 10 juin 2022, Langon.

Nuits Atypiques – Projection de Tonton Manu Cinéma Le Rio 16 Allées Jean Jaurès Langon

2022-06-10 – 2022-06-10 Cinéma Le Rio 16 Allées Jean Jaurès

Langon 33210

EUR 5 Immense saxophoniste et chanteur, Manu Dibango (1933 – 2001), infatigable défenseur du mélange des cultures, avait enflammé la scène des Nuits Atypiques en 1997 et 2001 avec l’afro-électro-funk de son Soul Makossa Gang, mais aussi en 2004 avec Ray Lema. Ce film, commencé à l’aube de ses quatre-vingts ans, nous embarque aux côtés de « Tonton Manu », de Paris à Douala, de Kinshasa à Rio, de New-York à Saint Calais, petit village de la Sarthe où il a passé une partie de son enfance. Un portrait touchant du précurseur de la World Music sur les traces d’une carrière exceptionnelle, guidée par son approche philosophique et spirituelle de la musique et de la vie. Rythmé par les interventions de personnalités comme Yannick Noah ou Black M, ce portrait à la fois sensible et pudique s’illumine de moments de grâce musicale où Manu Dibango fait jaillir de son saxo une émotion vraie.

+33 5 57 36 49 07

Tonton Manu

