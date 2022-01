Nuits Atypiques – Pojection du film Una granda taula Cudos, 8 mars 2022, Cudos.

Nuits Atypiques – Pojection du film Una granda taula rue du Palais de Justice Cinéma Vog Cudos

2022-03-08 20:30:00 – 2022-03-08 rue du Palais de Justice Cinéma Vog

Cudos Gironde Cudos

EUR 5 Née en 1929 à Lubbon (40), Françoise « Nini » Dubourg, orpheline de bonne heure, a été placée comme bonne à Gajac (33) à l’âge de 11 ans. Heureuse avec son mari, Nini a eu l’immense douleur de perdre son fils unique alors qu’il n’avait que 11 ans. Elle a connu la vie d’une femme de la campagne, faite de beaucoup de labeur : les vaches, les cochons, la volaille, le jardin, la cuisine, la lessive, etc. Aussi discrète que radieuse et lumineuse, Nini ne s’est jamais départie de sa douceur, de sa gentillesse et de sa bienveillance. Veuve depuis une trentaine d’années, la quiétude est arrivée avec le grand âge et la vie dans la résidence Saint-Jean de Bazas dans laquelle elle a passé les dix-huit dernières années de sa vie. « Ici, je suis bien. Moi qui n’ai jamais connu de vacances, ce sont mes vacances ».

+33 5 57 36 49 07

Patric Lavau

