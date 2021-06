Saint-Michel-de-Castelnau Saint-Michel-de-Castelnau 33840, Saint-Michel-de-Castelnau Nuits Atypiques : Florian Harribey joue Albéniz – récital piano solo Saint-Michel-de-Castelnau Saint-Michel-de-Castelnau Catégories d’évènement: 33840

Saint-Michel-de-Castelnau

Nuits Atypiques : Florian Harribey joue Albéniz – récital piano solo Saint-Michel-de-Castelnau, 10 juin 2021-10 juin 2021, Saint-Michel-de-Castelnau. Nuits Atypiques : Florian Harribey joue Albéniz – récital piano solo 2021-06-10 18:00:00 – 2021-06-10 Jardins du Château perdu Castelnau

Saint-Michel-de-Castelnau 33840 16h00 – Visite-découverte des jardins du château perdu 17h00 – Florian Harribey joue Albéniz, récital de piano

Organiste, pianiste et compositeur, Florian Harribey se consacre, depuis plusieurs années, à l’étude de l’œuvre du compositeur espagnol Isaac Albéniz (1860-1909).

Au travers de sept morceaux emblématiques des différentes périodes de la vie du compositeur, dont le célèbre « Asturias », Florian Harribey nous invite à découvrir le romantisme d’Albéniz tout en restituant l’influence des voyages qui ont nourri son inspiration. Avec le soutien du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et de la commune de Saint-Michel-de-Castelnau, en collaboration avec l’Association des Jardins du château perdu. 16h00 – Visite-découverte des jardins du château perdu 17h00 – Florian Harribey joue Albéniz, récital de piano

