Nuits Atypiques – Ensemble Tre Fontane – Éclats d’Amour Saint-Macaire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Macaire.

Nuits Atypiques – Ensemble Tre Fontane – Éclats d’Amour 2021-07-03 – 2021-07-03 Jardin d’Arlette 5 allée des Tilleuls

Saint-Macaire Gironde

Des troubadours occitans du Moyen Age aux poètes d’aujourd’hui, Éclats d’amour propose un voyage dans le temps et l’espace sur le thème de l’amour.

On y découvre des « cansos » magnifiques des troubadours Jaufre Rudel ou Bernard de Ventadour mais aussi des textes très contemporains de Robert Desnos (« The night of loveless nights »), Jacqueline Risset (« Petits éléments de physique amoureuse »), Octavio Paz (« Liberté sur Parole », Jean Pierre Siméon (« Les Douze louanges »).

Repli possible à la salle des fêtes.

Nuits atypiques

dernière mise à jour : 2021-04-29 par