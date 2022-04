Nuits Atypiques à Cadillac Cadillac, 3 juin 2022, Cadillac.

Nuits Atypiques à Cadillac Place de la Libération Cinéma Lux Cadillac

2022-06-03 21:00:00 – 2022-06-03 Place de la Libération Cinéma Lux

Cadillac Gironde

EUR 6 Projection de B.I.M expérience, film documentaire musical d’Axel Vanlerberghe & Jérôme Ettinger (52min, 2019), suivie d’une rencontre avec les artistes du groupe Bénin International Musical et le réalisateur Jérôme Ettinger.

L’incroyable histoire du Bénin International Musical Le Bénin International Musical, collectif d’artistes béninois, vous raconte la genèse d’un projet musical hors norme, depuis sa formation à l’Institut Français de Cotonou en passant par des concerts en Europe, en Afrique et à New York. Un regard sur le Bénin à travers l’histoire de chaque artiste qui dévoile son continent africain, ses racines, son vodoun, sa musique et sa culture.

+33 5 57 36 49 07

Association Nuits Atypiques

Place de la Libération Cinéma Lux Cadillac

