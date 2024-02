Nuits argentiques et transistors La Fontaine Obscure Aix-en-Provence, samedi 10 février 2024.

Nuits argentiques et transistors La Fontaine Obscure Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Exposition photographique de Jean Cazelles

Les entremêlements ici organisés successivement autour de quatre cartes électroniques distinctes, permettent aux nouvelles images de franchir un pas de plus, aux antipodes de la spontanéité et de l’instant décisif cher à Cartier-Bresson !

Sans gommer le réel énonciatif ni vraiment le mettre en défaut, l’intercesseur photographe d’hier, devenu arpenteur de l’invisible, se plait à bousculer ici d’autres certitudes d’où l’ambivalence et la polysémie de ces images que l’on croit connaître, ou reconnaître, emporté dans l’imaginaire photographique du microcosme au macrocosme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-13

La Fontaine Obscure 24 Avenue Henri Poncet

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fontaine-obscure.com

L’événement Nuits argentiques et transistors Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence