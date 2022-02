Nuits antiques : parcours dans l’exposition permanente LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains, le samedi 14 mai à 19:00

Que nous inspire le monde de la nuit ? Quelle vision les Romains avaient-ils du monde nocturne ? Divinités, peurs, craintes, ombres … mais aussi espoirs, songes et histoires à raconter ! En famille ou entre amis, rejoignez-nous pour une nuit exceptionnelle !

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

