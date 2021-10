NUIT theatre 13 Seine, 8 décembre 2021, Paris.

NUIT

du mercredi 8 décembre au dimanche 19 décembre à theatre 13 Seine

Prix des lycéens au Festival Impatience 2015 Libre adaptation de la Nuit du Chasseur « Children… ? » Vous rappelez-vous de la voix du prêcheur dans La Nuit du chasseur, de la présence inquiétante de Robert Mitchum et de sa traque infernale ? Vous souvenez-vous du tatouage sur ses mains ? Love et Hate y sont inscrits en lettres capitales. Point de départ de cette création, La Nuit du chasseur est revue à travers les souvenirs déformés de Guillaume Barbot et de la Cie Coup de Poker. Marqué par cet inouï conte nocturne, nous en revisitons les thèmes essentiels : l’argent comme première religion, l’injustice du monde des adultes, le parcours initiatique des enfants pour échapper à la figure paradoxale du chasseur-prêcheur, le renversement absolu des valeurs communes… Et pour évoquer cette vertigineuse course poursuite, Nuit propose un théâtre brut où acteurs et spectateurs sont ensemble dans un même espace, une même sensation. Une immersion totale dans un long cauchemar poétique…

payant / invitation pro, sur réservation

Cie Coup de Poker – Guillaume Barbot

theatre 13 Seine 30 rue du chevaleret, Paris 75013 Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T20:00:00 2021-12-08T21:30:00;2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T21:30:00;2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:30:00;2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T21:30:00;2021-12-12T16:00:00 2021-12-12T17:30:00;2021-12-14T20:00:00 2021-12-14T21:30:00;2021-12-15T20:00:00 2021-12-15T21:30:00;2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T21:30:00;2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T21:30:00;2021-12-18T20:00:00 2021-12-18T21:30:00;2021-12-19T16:00:00 2021-12-19T17:30:00