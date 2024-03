Nuit surréaliste au musée de la franc-maçonnerie Musée de la franc-maçonnerie Paris, samedi 18 mai 2024.

Nuit surréaliste au musée de la franc-maçonnerie Les francs-maçons vous ouvrent leur porte. Vous partirez à la découverte des temples maçonniques : leur huis clos abritant à la fois les échos des idées nouvelles et les éléments de tradition séculai… Samedi 18 mai, 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Les francs-maçons vous ouvrent leur porte. Vous partirez à la découverte des temples maçonniques : leur huis clos abritant à la fois les échos des idées nouvelles et les éléments de tradition séculaire.

Musée de la franc-maçonnerie 16 rue Cadet 75009 Paris Paris 75009 Paris Île-de-France 01 45 23 74 09 http://www.museefm.org Créé en 1889, le Musée de la franc-maçonnerie a rouvert ses portes en 2010 – après plus d’un an de travaux – avec une muséographie complètement renouvelée. Bien qu’enracinée dans notre pays depuis près de trois siècles, la franc-maçonnerie continue d’intriguer l’opinion publique et de susciter de nombreuses questions. Le premier objectif du musée est de répondre à ces interrogations. Par le biais de l’histoire, et en s’appuyant sur des collections remarquables, le musée convie le visiteur à une véritable découverte de la vie des loges, du Paris de Louis XV à la France du XXIe siècle. Il présente au public l’histoire de la franc-maçonnerie et la contribution des loges à l’Histoire de France dans des domaines divers : philosophique et politique bien sûr – de la diffusion des Lumières au XVIIIe siècle, jusqu’à la construction républicaine dans les années 1880 – mais aussi religieux, littéraire ou artistique. Le musée s’attache de même à expliquer l’origine et la nature des symboles et des rites et en quoi consiste l’initiation maçonnique. Une nouvelle séquence muséographique fin 19ème et 20ème siècle présente des pièces contemporaines exceptionnelles. Métros : Cadet (ligne 7) ou Grands Boulevards (lignes 8, 9) Station Vélib’ : Cadet (24-26 rue Cadet)

©Musée de la franc-maçonnerie