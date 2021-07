Boisseron Boisseron Boisseron, Hérault NUIT SOUS LES ETOILES Boisseron Boisseron Catégories d’évènement: Boisseron

Hérault

NUIT SOUS LES ETOILES Boisseron, 6 août 2021-6 août 2021, Boisseron. NUIT SOUS LES ETOILES 2021-08-06 – 2021-08-06

Boisseron Hérault NUIT SOUS LES ETOILES 6 août 2021 à partir de 17h Stade de foot de Boisseron Observation du ciel animée par l’association « ciel mon ami » Programme:

17h – observations des éruptions du soleil

21h – échange autour d’une Video de la Nasa, l’homme dans l’espace, le système solaire……..

– observation par telescope NUIT SOUS LES ETOILES 6 août 2021 à partir de 17h Stade de foot de Boisseron NUIT SOUS LES ETOILES 6 août 2021 à partir de 17h Stade de foot de Boisseron Observation du ciel animée par l’association « ciel mon ami » Programme:

17h – observations des éruptions du soleil

21h – échange autour d’une Video de la Nasa, l’homme dans l’espace, le système solaire……..

– observation par telescope dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Boisseron, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Boisseron Adresse Ville Boisseron lieuville 43.7611#4.08108