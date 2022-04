Nuit sous les étoiles Betschdorf Betschdorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Betschdorf

Nuit sous les étoiles Betschdorf, 12 août 2022, Betschdorf.

2022-08-12

Venez profiter du jardin sous un ciel étoilé, le temps d'une soirée ou toute la nuit si vous le souhaitez. Des animations astronomiques vous permettront de mieux comprendre ce qu'il se passe au-dessus de nos têtes. Assiettes de crudités à volonté et bar tout au long de la soirée. Sur inscription. +33 7 88 75 03 03

