Nuit solaire à l’Atrium ———————– A l’occasion de la Nuit européenne des Musées, Science Action Normandie vous propose de vous laisser entraîner par les derniers rayons du soleil à l’Atrium. Au programme : * Découverte du projet Solar Sunset, des modules sonores fonctionnant à l’énergie solaire ! * Initiation à la musique électronique. Sampleur, séquenceur, synthétiseur, vocodeur n’auront plus aucun secret pour vous. * Suivi d’un DJ-set éclectique, funky et festif pour le plaisir de vos oreilles. En parallèle, découvrez l’exposition _Luminopolis, percez les mystères de l’énergie en Normandie_. Entre ami.e.s ou en famille : * Défiez-vous dans un escape game sur le thème de la lumière. * Faites un tour d’horizon des énergies en Normandie et devenez un expert de mix énergétique. * Envolez-vous vers les étoiles dans le planétarium !

Entrée libre

Le soleil se couche tard et L’Atrium aussi à l’occasion de la Nuit européenne des Musées. Initiez-vous à la musique électronique puis électrisez-vous au rythme d’un DJ solaire ! Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

