Célébrez la nuit la plus longue de l’année avec cette soirée romantique, en partenariat avec l’association Les Plus Beaux Villages de France. Rendez-vous sur la places Cornières. **Au programme :** 18h : Terra Maire, un duo mère-fille qui fait revivre les chants sacrés et anciens des peuples occitans. Organisé dans le cadre du 16e festival Les troubadours chantent l’art roman en Occitanie en 2021. Mise en lumière unique de la place des cornières par Nicolas Grandjean, alias Lumitotem. Ses créations lumineuses vous placeront dans une ambiance feutrée insolite. Covid 19 : des modifications peuvent être apportées pour s’adapter aux mesures sanitaires liées au Covid-19 Masque obligatoire / gel hydro alcoolique / distanciation physique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T18:00:00 2021-06-26T22:30:00

