Nuit Portugaise Lycée Jacques-Decour, 17 juillet 2022, Paris.

Le dimanche 17 juillet 2022

de 19h30 à 22h30

. payant Tarif spécial – Dîner et Concert De 25 à 45€

Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, venez vivre une Nuit portugaise au coeur de Paris l’été ! Une soirée certes artistique mais aussi gastronomique, gourmande, et assurément chaleureuse. Car que serait le Portugal sans son fado, ses banquets qui s’attardent tard dans la nuit et son vin généreux qui donne envie de danser ?

Sous la baguette du chef Hélio Loureiro, vous êtes conviés à venir déguster, dans la cour du Lycée Jacques-Decour transformée pour l’occasion, des mets aux saveurs du Portugal, à commencer par son incontournable morue. Une douce soirée d’été qui déjà donnera le goût des vacances.

Après le repas, place à la musique avec la capverdienne Nancy Vieira qui enivrera la nuit parisienne… La voix claire et suave de Nancy Vieira, accompagnée de ses guitaristes, transporte le public d’îles en îles, de l’Afrique de l’Ouest jusqu’aux Caraïbes. Nancy Vieira a grandi au Cap-Vert et vit aujourd’hui à Lisbonne ; c’est là que son talent exceptionnel a été découvert en 1996.

Depuis, Nancy Vieira multiplie les concerts, partage la scène avec les plus grandes voix de la scène portugaise et enchante un public toujours plus large. Ce nouveau concert, qui couronne son sixième album Manhã Florida, fait la part belle à la guitare capverdienne, dont le timbre exprime à la fois la nostalgie, la mélancolie et la joie de vivre… Tout le charme de l’archipel.

Distribution

Chef Helio LoureiroConcert Nancy Vieira, Manhã Floridaavec José Paris (basse), Osvaldo Dias (guitare et ukelele), Danielson Fonseca (guitare et ukelele), Iuri Oliveira (percussions)Son Carlos CruzLumière Carlos Design Road Manager Paulo Ochoa

Lycée Jacques-Decour 12 avenue Trudaine 75009 Paris

Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/nuit-portugaise

Rita Carmo