Foin des bocks et de la limonade, l’absinthe coule à flots !… C’est dans cette ambiance pigmentée où s’entremêlent chansons, saynètes, numéros et improvisations que les artistes se préparent, pour vous plonger dans les fantasmagoriques nuits d’Henri ! Bienvenue aux « fantaisies cabarettiques » ! _Tout public à partir de 8 ans._

Entrée libre

Spectacle « Fantaisies cabarettiques », hommage à Henri de Toulouse-Lautrec, par La Clique Compagnie Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

2022-06-04T20:00:00 2022-06-04T22:00:00

