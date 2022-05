Nuit Orientale, 18 juin 2022, .

Nuit Orientale

2022-06-18 17:30:00 – 2022-06-18

// Programme de la soirée //



● A partir de 17h30

Initiations à la danse Venez essayer la danse Arabo-Andalouse avec l’association El Bana’t et la danse Orientale avec l’association Mayeba.

Ateliers artistiques L’association M les Arts propose à toute la famille, petits et grands, un atelier d’art plastique autour des instruments de musique orientaux. L’occasion de découvrir ces instruments tout en réalisant une œuvre collective.

Calligraphies L’association La Plume et le Roseau vous propose de découvrir l’art de la calligraphie à travers une exposition éphémère dans le Parc de La Mareschale.

● à 19h

Grand spectacle Sur la scène extérieure du Parc de La Mareschale, le grand spectacle de la Nuit Orientale est lancé : Danse Arabo-Andalouse par El Bana’t, Chant choral par le choeur multi-culturel Ibn Zaydoun, Danse Orientale par Mayeba, le tout ponctué par les interventions d’Abdou Amri.

● à 20h30

Hind chante les Divas orientales Concert hommage à Fayrouz et Oum Kalthoum bien sûr, mais aussi Warda et Majida El Roumi, … et quelques surprises ! Chanteuse orientale, Hind crée son propre style, elle n’imite pas, elle chante ! Avec ses propres vibrations, d’une voix douce et puissante à la fois, où se mêlent sensualité orientale et sonorités occidentales.

Danse, musique, chant, atelier artistique, calligraphie et grand spectacle. La buvette et la petite restauration sur place vous permettront de passer, avec nous, une Nuit Orientale conviviale et artistique ! à la Mareschale

